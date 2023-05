Sumo féminin, allée de roses et vin pétillant : les vies de Bakhmout avant la destruction

BakhmoutBakhmout (Ukraine).- Deux jeunes athlètes s’entraînent sur une plage du quartier Obolon, dans le nord de Kyiv. Alors qu’un nageur descend en crawl le fleuve Dnipro, Lisa Morenko, 21 ans, fait toutes sortes de tractions sur l’armature métallique des tentes, sous le regard exigeant de la coach principale, Olha Mytnik, et celui, plus tendre, de son autre coach, Oleg Reva. Lisa Morenko pratique le sumo – elle est médaillée d’argent en 2019 et de bronze en 2020 aux championnats d’Europe. Elle est aussi, comme ses entraîneurs et sa jeune coéquipière, une fille de Bakhmout, la ville martyre du Donbass que les armées de Poutine ont annihilée, faute de pouvoir la capturer. Le 20 mai, Moscou a revendiqué la prise de la 56e ville d’Ukraine (l’équivalent de Versailles), qui comptait 72 000 habitant·es avant l’invasion.