Les sorties d’Erdogan pourraient perturber l’élection allemande

Berlin (Allemagne), de notre correspondant.- Jusqu’où ira le président turc Recep Tayyip Erdogan dans les provocations et la manipulation des sentiments et ressentiments de la première communauté turque à l’étranger ? Depuis le coup d’État manqué du 15 juillet 2016, Erdogan ne s’est en effet pas contenté de neutraliser ses opposants politiques, d’épurer massivement les administrations publiques, d’interdire les médias critiques et de placer sans véritables preuves plus de 150 journalistes et/ou défenseurs des droits de l’homme turcs et étrangers derrière les barreaux. Il a aussi nettement intensifié sa « guérilla » diplomatique contre l’Allemagne, une guérilla véritablement relancée en juin 2016 quand les députés allemands avaient officiellement reconnu la réalité du génocide arménien.