Algérie: l’armée accélère pour imposer sa «solution» à la crise

Depuis un mois maintenant, ceux que l'Algérie appelle « les décideurs » décident. Il ne s'agit nullement d'un pouvoir civil dévalué et singulièrement absent, mais de l'état-major de l'armée algérienne et de son chef, le général Gaïd Salah, 79 ans. Mis dans les cordes durant de longs mois par un soulèvement populaire pacifique, massif et inédit, le vrai pouvoir algérien est en train de reprendre la main. Alternant menaces, répressions, et timides ouvertures, il est déterminé à imposer sa « solution » : une élection présidentielle le 12 décembre qui lui permette d'installer au pouvoir le candidat de son choix.