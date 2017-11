L’Islande fascine en Europe. Ce petit pays a géré autrement sa crise financière et renvoie l’image d’une société égalitaire modèle. Mais le reportage du quotidien suisse Neue Zürcher Zeitung montre une autre réalité, celle d’un pays encore aux mains d’une élite qui se sent impunie et qui s’accroche au pouvoir malgré les scandales répétés.