L’ultime enquête de Jan Kuciak, journaliste assassiné en Slovaquie

28 février 2018 Par Jan Kuciak (Aktuality.sk) , OCCRP , CCIJ et IRPI

Le jeune journaliste d’investigation slovaque Jan Kuciak et sa fiancée ont été assassinés le 25 février. Avant sa mort, il travaillait sur la ’Ndrangheta italienne, l’un des groupes criminels les plus puissants au monde, et son infiltration en Slovaquie. Mediapart publie en sa mémoire les bribes de cette enquête intitulée « La mannequin, la mafia et les meurtriers », désormais à jamais inachevée.