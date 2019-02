Gaza: Un rapport de l'Onu pointe de possibles crimes de guerre israéliens

28 février 2019 Par Par Agence Reuters

Des enquêteurs des Nations unies ont déclaré jeudi que les forces de sécurité israéliennes avaient peut-être commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en abattant 189 Palestiniens et en en blessant plus de 6.100 autres, lors des manifestations du vendredi l'an dernier à la lisière de la bande de Gaza.