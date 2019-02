Pas d'accord conclu entre Trump et Kim, dit la Maison blanche

28 février 2019 Par Par Agence Reuters

Aucun accord n'a été conclu à ce stade entre Donald Trump et Kim Jong un au sommet de Hanoï, mais leurs équipes respectives comptent bien se revoir à l'avenir, et ces rencontres ont permis des discussions très bonnes et constructives, a déclaré jeudi la Maison blanche, après la fin des discussions.