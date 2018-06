Etats-Unis: à la Cour suprême, un juge prend sa retraite, l'Amérique réac jubile

New York (États-Unis), de notre correspondant.– Il ne manquait plus que ça. Les États-Unis sont divisés au plus haut point, dirigés par un président honni par les uns et adulé par les autres qui sépare les familles de migrants, attaque l'avortement, éreinte les médias, déclenche des guerres commerciales avec ses partenaires. Dans ce contexte explosif, le départ en retraite du juge de la Cour suprême Anthony Kennedy promet de réactiver la guerre culturelle entre les deux Amérique.