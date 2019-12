En 1982, une majorité de Groenlandais s'était prononcée pour une sortie de la Communauté économique européenne. Trois ans plus tard, l’île obtenait le statut des pays et territoires d’outremer. Alternatives économiques revient sur l'histoire et l'économie de ce territoire lié au royaume du Danemark, et se risque à dresser un parallèle entre le Groenland de 1982 et le Royaume-Uni de 2016.