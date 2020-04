Covid-19 et guerre commerciale: les entreprises taïwanaises réduisent leurs risques en Chine

Lorsque, à partir de 2018, Donald Trump a augmenté ostensiblement les tarifs douaniers sur les importations en provenance de Chine et s’est engagé dans une guerre commerciale avec Pékin – conclue par un accord en janvier 2020 –, c’est tout le modèle traditionnel de l’entreprise taïwanaise qui a été bouleversé. En effet, une majorité d’entreprises taïwanaises produisent en Chine et vendent aux États-Unis, pour ne garder bien souvent que leur siège social, voire un pôle de recherche et de développement, sur le territoire taïwanais.