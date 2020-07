En Inde, le gouvernement démantèle le code environnemental 

Bangalore (Inde).– Comme tous les vendredis, ils se comptent sur les doigts d’une main devant le ministère de l’environnement, des forêts et du changement climatique, à New Delhi. Debout sous la pluie, à deux mètres de distance les uns des autres et masque sur le visage, des militants brandissent des pancartes : « Retrait de l’EIA 2020, l’argent ne se respire pas ».