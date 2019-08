Stefano Palombarini: «Le bilan de l’été est catastrophique pour la Ligue de Salvini»

Le chef du gouvernement sortant Giuseppe Conte a été chargé jeudi 29 août de former un exécutif de coalition entre le Mouvement Cinq Étoiles et le Parti démocrate. Dans un entretien avec Mediapart, l’universitaire Stefano Palombarini revient sur l’échec stratégique de la Ligue de Salvini et l’étrange alliage désormais au pouvoir à Rome.