Des migrants iraniens prennent la mer par «désespoir» dans le nord de la France

Londres (Angleterre), Calais et Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), envoyée spéciale.– En cette fin novembre, la lune éclaire la mer froide, le long du littoral qui s’étire entre Boulogne-sur-Mer et Dunkerque. De petits groupes de cinq à dix hommes, accompagnés de femmes et parfois d’enfants, se faufilent vers ces plages désertes, les criques isolées au pied des falaises vertigineuses battues par les vagues à marée haute.