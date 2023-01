Israël : Nétanyahou pris au piège de ses contradictions

UnUn mois seulement après son retour au pouvoir, à la tête du gouvernement le plus à droite, le plus religieux et le plus raciste de l’histoire israélienne, Benyamin Nétanyahou affronte depuis quelques jours une crise d’une gravité, d’une ampleur et d’une complexité inédites dans un pays qui a pourtant connu trois quarts de siècle d’existence tourmentée.