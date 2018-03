Egypte: l’Occident se tait face aux exactions du régime Sissi

30 mars 2018 Par Pseudonyme

Sa réélection sera officiellement annoncée d'un jour à l'autre. Mais le bilan de la répression de masse conduite par le régime d’al-Sissi ne provoque aucune réaction des diplomaties occidentales. Les contrats et l’argument de la sécurité font taire toute critique. Même quand ce sont des Occidentaux qui passent dans la machine de terreur du régime. Nouveaux témoignages et second volet de notre enquête.