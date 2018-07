Catalogne: le rappeur Valtònyc, soutien inattendu de Puigdemont à Bruxelles

Pour fêter son retour en Belgique, Carles Puigdemont avait organisé, samedi 28 juillet, une mise en scène dont il a le secret. À l’étage de l’imposante maison qu’il a achetée l’an dernier à Waterloo, non loin de Bruxelles, et qu’il a rebaptisée « Casa de la República » (maison de la République), la figure de l’indépendantisme catalan en a profité pour envoyer quelques messages politiques à Pedro Sánchez, le nouveau premier ministre espagnol, entouré de quelques-uns de ses plus fervents soutiens venus expressément de Catalogne.