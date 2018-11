Face aux policiers, le patron de l’AS Monaco oppose plus de 500 fois le droit au silence

On le savait particulièrement mystérieux et taciturne : l'oligarque russe Rybolovlev n'a pas failli à sa réputation. Lors de sa garde à vue, les 6 et 7 novembre, dans le cadre de la vaste affaire de corruption qui touche Monaco, le richissime propriétaire russe du club de football de la principauté s’est muré dans le silence pendant ses auditions.