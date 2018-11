Rybolovlev, l’homme qui voulait s’offrir un pays

Par Antton Rouget et

Le patron de l’AS Monaco ne s’est pas seulement acheté un club de football, le plus grand des jets privés, des toiles de maîtres, une île et la villa de Donald Trump. L’oligarque russe Dmitri Rybolovlev a voulu s’offrir bien plus : un pays. Premier épisode de notre enquête en sept volets, à partir des documents Football Leaks.