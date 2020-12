En Argentine, un vote historique pour la légalisation de l’IVG

Buenos Aires (Argentine).– Des cris de joie traversent la nuit. Il est un peu plus de 4 heures du matin, et après douze heures de débats, le Sénat vient d’approuver la légalisation de l’interruption volontaire de grossesse lors d’un vote historique. À Buenos Aires, aux abords du Congrès, les militantes féministes s’enlacent, agitent leur foulard vert – symbole de leur lutte – et pleurent. Il fait terriblement chaud et humide mais le résultat produit l’effet d’un immense souffle frais.