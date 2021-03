Aux Etats-Unis, les journalistes demandent des comptes à leurs patrons

New York (États-Unis).– « New York est à l’aube d’un nouveau mouvement de travailleurs ! », s’emporte un homme en tee-shirt rouge dans le mégaphone, ce samedi 27 mars. Devant lui, près de deux cents personnes sont réunies dans une ambiance bon enfant à Ground Zero, dans le sud de Manhattan, pour un « rassemblement de solidarité socialement distancié ».

Avec quelques chiens en laisse, ils sont venus dénoncer les pratiques sociales de l’éditeur Condé Nast, établi dans les étages de la tour One World Trade Center à quelques mètres de là. Les manifestants ne sont autres que des journalistes indépendants, fact-checkers (vérificateurs de faits), photographes et autres petites mains précaires du prestigieux magazine The New Yorker et des sites Pitchfork (culture) et Ars Technica (technologie), tous possédés par le géant international de l’édition. Pour l’occasion, ce dernier a été rebaptisé « Condé Nasty » (« Méchant Condé ») sur les pancartes écrites dans la fameuse police du New Yorker.

Manifestation samedi 27 mars non loin du siège du « New Yorker ». © AB

Leurs revendications ? La mise en place de « contrats de travail justes » pour les personnels non permanents, mal rémunérés malgré le coût élevé de la vie à New York et les pressions de productivité toujours plus fortes depuis le début de la pandémie. Ils réclament aussi la fin des clauses de confidentialité autour des cas de harcèlement et de discrimination, des engagements en terme de diversité et un meilleur respect de « l’équilibre entre la vie privée et professionnelle », mis à rude épreuve pendant la crise sanitaire.

Pour les intervenants qui se succèdent derrière le mégaphone ce matin-là, l’exaspération face au statu quo est palpable. La veille, 98 % des membres des cellules de négociation syndicales des trois médias ont autorisé dans un vote le recours à la grève en cas de non-satisfaction de leurs revendications. Une jeune femme, employée à Pitchfork, parle de journalistes forcés de cumuler plusieurs boulots pour joindre les deux bouts tant ils sont « sous-payés ».

Dans le cas du New Yorker, cela fait plus de deux ans que le syndicat NewsGuild, qui représente les employés du magazine et des deux autres médias, négocie avec la direction. Fact-checker et plume pour le magazine, Natalie Mead rappelle que « les termes de nos contrats sont médiocres » bien que les journalistes soient considérés comme « travailleurs essentiels » aux États-Unis.

L’autocollant « Une rémunération juste maintenant » placé sur son manteau en jean, cette journaliste noire dirige depuis 2018 le chapitre de NewsGuild au sein du New Yorker. Elle a rejoint le combat après avoir compris qu’elle était « sous-payée et qu’il y avait un problème de diversité au sein du magazine ».

« Nos patrons pensent que nous n’avons pas besoin d’être payés pour nos heures supplémentaires. Ils veulent maintenir nos rémunérations à des niveaux bas. Ce qui est inacceptable pour les membres de notre syndicat. Surtout que le New Yorker fait partie des publications les plus reconnues aux États-Unis pour sa qualité », confie-t-elle en marge de l’événement.

On Saturday, members and supporters of @newyorkerunion @p4kunion @ars_union rallied in front of 1 World Trade Center to demand fair wages and equitable working conditions for our union members, who overwhelmingly voted to authorize our bargaining committees to call for a strike. pic.twitter.com/ahViri7GSk — The New Yorker Union (@newyorkerunion) March 29, 2021 © The New Yorker Union

Le mouvement est révélateur du climat social qui règne dans de nombreuses rédactions américaines, confrontées à une paupérisation généralisée bien avant la crise sanitaire. Dans le sillage du site d’information Gawker, premier média en ligne à se doter d’un syndicat au terme d’un référendum d’entreprise en 2015, les employés des sites BuzzFeed, Slate, Salon, The Huffington Post et d’autresavaient déjà choisi de se syndicaliser pour demander des protections et des hausses de salaires.

La pandémie, le mouvement Black Lives Matter et les attaques de Donald Trump contre la presse ont relancé le mouvement en 2020, avec le soutien d’une nouvelle génération de syndicalistes élevés à l’ère du journalisme web, plus soucieuses des questions sociales et de représentation des populations racisées dans les rédactions. Deux mois après le début de la crise sanitaire aux États-Unis, quelque 36 000 professionnels de l’information ont été licenciés temporairement ou ont vu leurs salaires réduits à cause de la chute des revenus publicitaires.

Fondé en 1933 par des journalistes de presse écrite, le syndicat NewsGuild, 24 000 membres, indique ainsi avoir grossi ses rangs de 3 500 employés de rédactions depuis 2018 et organisé quelque quarante-sept campagnes pour la création d’antennes syndicales dans des médias américains. « Nous assistons à un rééquilibrage des forces entre propriétaires de médias et les travailleurs. En tant que journalistes, nous avons une responsabilité sacrée envers les communautés que nous servons. La seule manière de la protéger est de demander des comptes au patronat. Ces dernières années, les entreprises de presse ont adopté des méthodes de start-up, et cela ne convient pas à un service comme l’information », souligne Susan DeCarava, présidente de la NewsGuild de New York.

Dans un pays où les inégalités croissantes entre riches et pauvres nourrissent un nouveau désir de social, ce mouvement au sein des médias s’enrichit de mobilisations récentes de travailleurs issus d'autres secteurs. En effet, les responsables de NewsGuild citent notamment le combat des employés du grand marché de fruits et légumes de Hunts Point dans le Bronx comme l’une de leurs inspirations.

Les travailleurs de cet énorme site de vente de produits frais, le plus grand au monde, ont obtenu en janvier une augmentation de salaires après une grève de ses 1 400 employés. Autre motivation des syndicalistes de l’info : les salariés d’Amazon à Bessemer (Alabama), qui se battent pour la création d’un syndicat dans leur entrepôt. Après une campagne acharnée de plusieurs mois, le référendum auprès des 5 800 employés de cet entrepôt s’est refermé lundi 29 mars et le dépouillement commencera le 30. S’il voit le jour, ce syndicat serait le premier pour le géant de l’e-commerce aux États-Unis.

NewsGuild a également fait cause commune avec le mouvement des travailleurs de fast-food, qui se sont battus pour l’adoption d’une réforme nommée « Just Cause ». Celle-ci met fin à la pratique ancienne des licenciements « à volonté » (« at will »), sans raison.

Les employés du New Yorker ont obtenu cette avancée en octobre, deux mois avant que le conseil municipal de New York l’adopte pour le secteur de la restauration rapide. « Travailleurs à Amazon, dans les médias ou la restauration rapide, nous ne voulons plus être de simples rouages dans une grande machine. La pandémie a révélé que nous avons tous besoin de droits, de protections, de salaires minimaux. Il doit y avoir un rééquilibrage des forces. Le patronat s’est renforcé, les travailleurs doivent faire de même, ajoute Susan DeCarava. À chaque fois qu’il y a une victoire sociale au sein d’un corps professionnel sur les salaires ou contre les licenciements abusifs par exemple, tous les autres secteurs en profitent indirectement. »

Dans un communiqué envoyé lundi à Mediapart, une porte-parole de Condé Nast a laissé entendre que l’entreprise voulait éviter une grève. « Depuis que nous négocions, The New Yorker, Pitchfork et Ars Technica et leurs syndicats respectifs ont conclu des accords sur des sujets allant de Just Cause jusqu’à des congés payés supplémentaires, la formation et le développement professionnel. Sur les salaires, la direction a proposé des augmentations pour tous les membres des unités de négociation syndicale, de près de 20 % pour les employés débutants, et des augmentations annuelles garanties, parmi d’autres améliorations, explique-t-elle. Tout cela a été accompli en seulement deux tours de négociations, comme nous n’avons reçu les propositions économiques des syndicats qu'à la fin de l’année passée. Nous avons hâte de boucler le processus à la table de négociation. »