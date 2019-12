En Afrique du Sud, une femme est tuée toutes les trois heures

31 décembre 2019 Par Lina Rhrissi

Alors que les derniers chiffres de la criminalité ont montré une hausse des viols et des féminicides en Afrique du Sud, les victimes et leurs familles dénoncent l’inefficacité des forces de l’ordre et de la justice. Les sources de ces violences liées au genre sont aussi à trouver dans l’histoire traumatique du pays et une culture patriarcale toxique.