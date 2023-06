Harcèlement moral : un an de prison avec sursis requis contre l’ex-députée Laetitia Avia

PourPour cette troisième et dernière journée de procès, on retrouve Laetitia Avia comme on l’avait laissée. À la barre, précise, déterminée à tout contester et systématiquement très longue dans ses réponses. « Je pose des questions fermées », rappelle l’un des juges. Rien n’y fait. L’ex-députée jugée pour harcèlement moral après la plainte de cinq de ses anciens collaborateurs se défend avec des réponses-fleuves. Lorsque le tribunal insiste, quelques aveux sont enfin perceptibles.