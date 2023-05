IlIl y a l’image publique d’une ancienne députée, venue tout droit de la société civile, symbole de la macronie et de la lutte contre les discriminations, et la réalité d’une audience devant le tribunal judiciaire de Paris. Après la plainte de cinq de ses anciens collaborateurs et à l’issue d'une enquête préliminaire, Laetitia Avia était jugée mardi et mercredi pour harcèlement moral et risque deux ans de prison et 30 000 euros d'amende.