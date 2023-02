« C’est« C’est insupportable, on ne peut plus rien dire du tout… » Hervé Marseille se trompe, lorsqu’il se lamente dans les colonnes du Parisien. On peut - en tout cas, il peut - évoquer un « camp de gitans » comme le synonyme d’un grand bazar, stigmatiser une population entière et rester un homme politique respectable aux yeux de ses pairs, élu de la République et président de parti.