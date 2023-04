Sur la LDH, Élisabeth Borne réussit à passer un cran au-dessus de Gérald Darmanin

QuandQuand on veut tuer son chien, on l’accuse d’avoir la rage. Quand on veut tuer une association, on l’accuse d’« ambiguïtés face à l’islamisme radical ». Interrogée mercredi 12 avril lors des questions au gouvernement, au Sénat, la première ministre Élisabeth Borne est revenue sur les propos du ministre de l’intérieur, Gérald Darmanin, la semaine dernière.