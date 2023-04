La campagne d’Éric Zemmour : des ralliés bien rémunérés et des médias bien aidants

« Je« Je crois pouvoir dire que nous sommes devenus amis et c’est autant dû à notre proximité politique qu’au fait qu’Éric est quelqu’un qui a des qualités très attachantes : loyauté, sincérité et humour, auxquelles il faut ajouter une intelligence et une force de travail tout à fait exceptionnelles. » Le 14 janvier 2022, c’est par cette déclaration enflammée que Jean Messiha, polémiste d’extrême droite et ancien du Rassemblement national (RN), annonce son ralliement à la campagne présidentielle d’Éric Zemmour, dans les colonnes de Valeurs actuelles.