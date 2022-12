QuelQuel visage prendra la loi sur l’immigration du second quinquennat d’Emmanuel Macron ? Le projet de loi, qui devrait être présenté au printemps prochain, fait d’ores et déjà l’objet d’une intense attention médiatique et politique, bien que personne n’en connaisse encore les contours exacts (un texte plus consolidé mais non définitif a fuité, voir Le Figaro et lire notre article). Censé conjuguer « humanité et fermeté » dans un « en même temps » très macronien, le projet de loi prend déjà un virage sécuritaire nourri par les déclarations peu amènes de Gérald Darmanin ces derniers mois.