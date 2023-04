Contre la réforme des retraites, le rap comme « bande-son d’une lutte »

« Ils« Ils reculent l’âge de la retraite mais avancent l’âge de la mort », chante Médine, rappeur originaire du Havre (Seine-Maritime), dans son dernier album Médine France, sorti le 23 mars 2022. Il évoque dans cet opus une société capitaliste malade, de la Coupe du monde « pleine de sang de bosseurs » aux files d’étudiant·es affamé·es devant les centres de distribution alimentaire. Début 2022, quand il écrit ces lignes, la télévision diffuse en continu les discours et les débats de la présidentielle. Un an plus tard, le son s’est invité dans les manifestations contre la réforme des retraites, craché par les baffles des camions syndicaux, et la punchline s’affiche sur les pancartes.