En Alsace, les jeunes partisans de Macron peinent à défendre la réforme des retraites

StrasbourgStrasbourg (Bas-Rhin).– Ni le bruit ni la fureur. Quand certain·es jeunes rêvent barricades et occupations politiques, d’autres campent dans les salons de thé et les arrière-salles de bistrots. À rebours de leur génération, les jeunes militant·es d’Alsace soutenant le gouvernement semblent avoir du mal à être audibles face aux opposants à la réforme des retraites. Et n’affichent pas un enthousiasme débordant dans leur défense du projet de loi. Disséminé·es entre Renaissance, MoDem et Horizons, elles et ils partagent une même culture politique, pétrie de courtoisie et de consensus.

« Je ne pense pas qu’il y ait de grandes différences entre nous et les organisations de gauche, nous faisons tous les mêmes choses », tempère d’emblée Nastasia Boschard, la représentante pour l’Alsace des Jeunes avec Macron (JAM). Flanquée du « responsable mobilisation », Yohann Bouilly, elle égraine quelques exemples avec conviction ; les tractages seraient réguliers – une fois par semaine, meilleur scénario – avec un ou deux collages dans le mois. Le nombre de militant·es oscillerait entre dix et quinze, au gré des périodes de partiels ou de vacances. Son compère précise : « Sur la méthode, il y a quand même des divergences. Par exemple, on constate que d’autres groupes, comme les Jeunes insoumis, organisent des collages sauvages et sont beaucoup plus vindicatifs dans leurs discours. Nous, notre ADN, c’est l’écoute et la compréhension. »

Le 21 janvier, les Jeunes avec Macron racontent comment ils ont « échangé avec les commerçants ». © Jeunes avec Macron / Facebook

Yohann Bouilly mentionne une opération récente : un moment de discussion avec plusieurs commerçant·es sur le coût de l’électricité et des matières premières, vanté sur la page Facebook du collectif. De son côté, Régis, le gérant du Pont d’Anvers, restaurant visible sur le post des macronistes, se remémore une scène bien différente : « Ils sont arrivés en costard, bien habillés, mais en plein service du midi ! Je leur ai dit que je n’avais pas le temps de discuter, ils se sont mis à l’extérieur pour des photos et sont repartis. Mais ils étaient très polis, ça oui. »

Concernant les retraites, la ferveur des JAM paraît moins évidente. Pour l’instant, aucune action n’a été organisée pour défendre spécifiquement la réforme du gouvernement. « Mais on n’hésite pas à répondre quand on nous en parle durant nos actions ou pendant les réunions publiques », assure Nastasia : « Ce qu’on veut, c’est faire de la pédagogie, essayer d’expliquer la réforme. »

Du côté des Jeunes démocrates, mouvement de jeunesse du MoDem, on revendique pratiquer la pédagogie pour déminer l’épineuse réforme des retraites. Le ton est aux conversations de cafés, aux réunions publiques. Pas des causeries ronronnantes, mais de véritables temps d’échange démocratique, jure Théo Grischko, militant à Wattwiller, dans le Haut-Rhin : « Nous ne sommes pas un parti de masse, qui veut absolument se mobiliser dans la rue, aller chercher les gens sur les marchés tracts en main, mais on veut être dans la production d’idées. On organise beaucoup de réunions avec nos élus, dans l’idée de servir de relais des citoyens et d’apporter aux débats législatifs. Pour les retraites comme pour d’autres sujets. »

Même explication pour les Jeunes avec Macron. Le groupe s’était lancé dans une opération « boîtage », pour préparer une série de réunions de bilan du député Renaissance Bruno Studer. Nastasia Boschard, par ailleurs attachée parlementaire de l’élu, argumente : « On n’est pas les “Jeunes avec Studer”, mais on reste dans notre rôle en aidant les élus locaux du mouvement. Surtout qu’eux-mêmes défendent le gouvernement et qu’à travers ces réunions, on peut parler de la réforme. Et puis ce n’est pas le seul sujet. »

Les Jeunes avec Macron en opération collage au centre-ville. © Roni Gocer / Rue89 Strasbourg / cc

« Comme le dit Édouard Philippe [ancien premier ministre – ndlr], on reste loyaux, mais libres. Pour l’instant, on est plutôt concentrés sur la consolidation du parti. » À force de litotes, Louise finit presque par éviter le sujet des retraites. Pour la référente Grand Est d’Horizons Jeunes, pas question de se jeter à corps perdu dans la bataille. Ou plutôt si, mais de loin, plus tard, si vraiment ça tourne mal : « On reste un mouvement très récent [le comité local a été créé en janvier 2022 – ndlr], on n’a pas vraiment eu le temps de s’organiser nous-mêmes puisque nous étions mobilisés à fond sur la présidentielle et les législatives. »

Au-delà des questions de structure, le projet de loi sur les retraites ne génère pas un enthousiasme brûlant chez les jeunes troupes d’Horizons. Ce qui brûle leurs cœurs en revanche, c’est l’idée d’un retour du maire du Havre en 2027, avec sa proposition d’un régime de retraite universel. Cette même réforme, retardée par une mobilisation réussie et enterrée en 2020 grâce à l’irruption du Covid, reste très désirable aux yeux de Louise.

Au MoDem, modérément emballé

Chez les Jeunes démocrates, on entend jouer sa propre partition : celle de l’ouverture du débat. « À ce stade, on ne se mobilise pas encore, on mise beaucoup sur le débat parlementaire pour voir les améliorations du texte », clame le président national des Jeunes démocrates, Auguste Ott, originaire de Rouffach (Haut-Rhin) et fils du député MoDem Hubert Ott. « Le projet initial d’une retraite par points me semblait être la bonne solution », résume-t-il, avant de reprendre les éléments de langage du gouvernement : « On n’a pas le choix, il faut faire cette réforme pour l’équilibre des comptes. »

D’un parti à l’autre, une même lassitude se ressent. En ce mois d’hiver rugueux, plusieurs militant·es s’avouent usé·es par le marathon des élections présidentielle et législatives. Prévues en 2024, les européennes tardent à venir et déchaînent rarement les passions. Entre ces deux années de scrutins, les groupes militants doivent trouver un moyen de capter l’attention sans enjeux électoraux évidents.

Ancien président des JAM à Mulhouse, Virgil se met à rire en se rappelant la période qui a suivi la présidentielle en 2017. Après l’euphorie de la victoire, il avait constaté la lassitude et la fuite des militants. « Dans le Haut-Rhin, c’est simple, j’étais à peu près tout seul. Il y a bien quelques moments où on a été deux ou trois personnes, mais c’était rare. » Sur les chiffres de participants dont se targuent les JAM, il reste dubitatif : « Tous les groupes politiques de jeunesse gonflent les chiffres. En dehors de Strasbourg, c’est pas la folie. Même moi, je vous aurais donné des faux chiffres, si j’étais encore à En marche. » À l’autre bout du fil, on devine un haussement d’épaules.