Après un an de mandat, les états d’âme des néo-députés insoumis

TouteToute une nouvelle génération de député·es de La France insoumise (LFI) se souvient du 16 mars 2023 avec un mélange d’amertume, de fierté et de réconfort. Ce jour-là, quand Élisabeth Borne est montée à la tribune de l’Assemblée nationale pour faire adopter la réforme des retraites sans vote (en recourant au 49-3), les Insoumis se sont levés d’un bloc, pancartes en main. En rang serré, ils ont entonné La Marseillaise, sous les regards ébahis de leurs collègues de la Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (Nupes), et celui, satisfait, de Jean-Luc Mélenchon, présent en spectateur.