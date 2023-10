Littérature : la rentrée des classes sociales

Un enfant de l’aide sociale à l’enfance (ASE) ; une descendante de Napoléon et de la cour de Louis XIII et un écrivain à succès installé à New York… Les trois auteurs des trois livres que nous évoquons aujourd’hui dans « L’esprit critique » ne sont pas tous des transfuges de classe mais s’intéressent tous aux classes sociales, à la manière de les écrire et de les décrire, mais aussi à ce qui permet ou non de les franchir, de s’y inscrire ou de s’en émanciper.