AuAu mitan des années 1920, l’ex-champion de boxe Philadelphia Jack O’Brien ouvre à New York, dans un immeuble de Broadway, une des premières salles de gymnastique dont les usagers peuvent suer sur des tapis roulants mécanisés. Un reportage Pathé de l’époque, consacré à ce qui est alors encore une curiosité, y insère un carton où est inscrit ce slogan : « Going nowhere very rapidly » (« Aller nulle part au plus vite »).