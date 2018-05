A la Philharmonie de Paris, quinze siècles de voix et musiques arabes

Pour la première fois en France, une exposition d'envergure est consacrée aux voix et musiques arabes, à la Philharmonie de Paris. Des chants préislamiques à aujourd'hui, « Al Musiqa » traverse quinze siècles d’histoire et offre un voyage visuel et sonore impressionnant. De quoi bousculer les fantasmes qui voudraient que la musique soit frappée d'un interdit coranique en terre arabo-musulmane.