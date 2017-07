Ses premiers gestes de président, Emmanuel Macron les aura adressés aux armées en général et aux soldats des « opérations extérieures » (OPEX) en particulier, puisqu’il a commencé son quinquennat en se rendant au Mali, à la rencontre des participants de l’opération Barkhane. Il y revient ce dimanche 2 juillet pour participer au sommet G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad), organisé pour créer une force commune contre les groupes djihadistes. Quelques heures avant ce sommet, des islamistes armés au Mali ont diffusé une vidéo montrant six otages, dont la Française Sophie Pétronin.