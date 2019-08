Dans la tête d’une boxeuse, avec la championne Sarah Ourahmoune

Avec Mes combats de femme, ouvrage autobiographique, Sarah Ourahmoune vise juste et nous touche. La boxeuse française la plus médaillée nous invite à la suivre, de la salle de boxe du Boxing Beats jusqu’au podium des Jeux olympiques de Rio. On monte avec elle sur le ring, casque, gant, protège-dents et sueur au front ; on vit avec elle ses combats de boxe, ses combats de vie et surtout ses combats de femme.