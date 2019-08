«Elémentaire, mon cher Watson»

Comme « un pour tous, tous pour un » ou « c’est un peu court, jeune homme ! », « Élémentaire, mon cher Watson » (« Elementary, my dear Watson » en VO) fait partie de ces phrases qu’on associe instantanément à une œuvre et en l’occurrence à leurs personnages principaux, respectivement les Trois Mousquetaires, Cyrano de Bergerac et Sherlock Holmes.