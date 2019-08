«Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités»

Retrouver Spider-Man jusque dans un jugement de la Cour suprême américaine, on ne l’avait pas forcément vu venir, et pourtant : dans un jugement de 2015 (à la page 18, pour les anglophones) consacré à une sombre histoire de droits d’exploitation, la plus haute juridiction américaine cite ce qui est sans doute LA phrase la plus célèbre de l’univers Marvel à l’appui de sa décision : « In this world, with great power there must also come great responsability. »