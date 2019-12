La modernité au prisme du primitivisme

C’est un contre-récit à la fois politique et esthétique que propose Philippe Dagen, professeur d’histoire de l’art à l’université Paris I et critique d’art, dans son ouvrage Primitivismes – Une invention moderne (Gallimard). L’intérêt des Picasso, Gauguin ou Kandinsky pour les mondes lointains est le plus souvent conté ainsi : au tournant du XIXe et du XXe siècle, les avant-gardes se sont soudainement prises « d’intérêt pour des objets venus principalement d’Océanie en Allemagne et d’Afrique en France et ont permis à des curiosités plus ou moins grotesques et monstrueuses d’accéder au statut d’œuvre d’art, susceptibles d’exercer quelque influence sur les travaux de leurs découvreurs et admirateurs ».