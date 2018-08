Ne plus avoir peur des ruines du monde ancien

Un livre gorgé de rage et d’amour nous invite à un exercice de fiction spéculative : les révolutions de 2011 ont réussi et ont semé la révolte au-delà de leurs frontières. La France a basculé dans l’insurrection et renversé le pouvoir en place. Dix ans après, où en sommes-nous ? « Bâtir aussi » raconte un futur possible de nous-mêmes.