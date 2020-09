Stress, pénibilité, burn-out ou charge mentale… Constatant que les « XXe et XXIe siècles ont vu une irrépressible extension du domaine de la fatigue », l’historien Georges Vigarello a décidé de faire l’histoire d’une notion qu’on pourrait croire intemporelle, alors que ses manifestations, ses modes d’expression, comme ses possibles remèdes, sont pris dans des évolutions historiques et sociales qui en perturbent le sens et même le ressenti.