Sous le regard de l’Etat

Les yeux de l’État sont-ils semblables à ceux de Méduse, capable de pétrifier et d’abattre celles et ceux qu’elle observe par la seule puissance de son regard ? Dans quelles mesures les grilles de lecture mises en place par les États pour saisir les sociétés qui les peuplent sont-elles devenues des griffes politiques ? C’est à ces questions que cherche à répondre L’Œil de l’État. Moderniser, uniformiser, détruire de l’anthropologue américain James C. Scott que viennent de publier les éditions La Découverte.