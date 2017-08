Au détour des livres (11). La leçon cycliste du béotien Buzzati

Bien souvent, le cyclisme est une chose bien trop sérieuse pour la laisser aux experts du cyclisme. Quand Dino Buzzati, romancier de l’absurde et de l’attente, est envoyé par son journal le Corriere della Sera couvrir le tour d’Italie 1949, cela donne à la fois un roman d’initiation et un recueil de nouvelles écrites quotidiennement, au fil de dix-neuf étapes parcourant le pays de part en part. Le lecteur d’aujourd’hui, curieux de découvrir cet ouvrage culte récemment réédité aux éditions So Lonely (membre du groupe So Press, qui publie également l’excellent magazine annuel Pédale !), peut se réjouir d’un tel inattendu, lui dévoilant les prémisses du cyclisme de l’après-guerre, devenu celui sur lequel il s’enthousiasme malgré tous ses travers depuis affirmés.