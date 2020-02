L’iconomie ou les marchés des images

Il faut oublier le chiffre omniprésent, la promesse des « trois milliards d’images qui sont partagées chaque jour sur les réseaux sociaux », et qui sert de pitch au « Supermarché des images », exposition à parcourir au Jeu de Paume (1). Car à la sortie, on s’interrogera toujours sur ce que ces images infiniment multipliées font au monde, sur ce que leur amoncellement dit de notre planète, et des personnes qui l’habitent – pour cela, regarder Le Peuple des drones, l’intervention du philosophe Peter Szendy, commissaire principal de l’exposition, le 8 février lors du festival Hors Pistes 2020 au centre Pompidou.