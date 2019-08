«S’ils n’ont pas de pain, qu’ils mangent de la brioche!»

On la trouve jusque dans une scène célèbre du Marie-Antoinette de Sofia Coppola (2006) : Kirsten Dunst, qui y incarne une jeune reine aussi mutine et glamour qu’aveugle à la gravité de la situation, s’amuse dans sa baignoire des plaintes d’un peuple menacé par la famine d’un « Let them eat cake ! » ; prononcé avec presque de la gourmandise.