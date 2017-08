Colloques de chats

Internet en général et les réseaux sociaux en particulier sont saturés d’animaux en général et de chats en particulier. Est-il possible de comprendre quelque chose du réseau, de l’usage que nous en avons et de la manière dont l’un comme l’autre touchent à notre rapport au sens à partir de cette remarque d’évidence, mille fois formulée déjà ? Essayons toujours.