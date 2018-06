Franck Magloire: les basses œuvres des ressources humaines

« En défigurant le paysage, ils nous ont privés de visages, nous ont rendus méconnaissables, plus anonymes encore que nous ne l’étions déjà. » Né en 1970 en Normandie, Franck Magloire a connu l’époque déjà mythifiée où les autoroutes, les panneaux publicitaires, les zones commerciales ne recouvraient pas encore les banlieues urbaines et rurales françaises. Destination, sorti l’automne dernier et auquel il est important de venir, même tardivement, coupe court à la nostalgie évidente de son auteur et prend garde à ne pas tomber dans la carte postale rétrospective.