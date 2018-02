Héroïne, «la catastrophe invisible»

La Catastrophe invisible. Histoire sociale de l’héroïne (France, années 1950-2000), que viennent de faire paraître les éditions Amsterdam, sous la direction de Michel Kokoreff, Anne Coppel et Michel Peraldi, constitue un chantier scientifique et politique inédit, particulièrement intéressant à l’heure où la drogue sera désormais comptabilisée dans le PIB et où les États-Unis subissent une hécatombe liée aux opiacés médicamenteux.