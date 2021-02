Les œuvres de «fantasy», nouveaux outils politiques de contestation du monde

Pourquoi des féministes argentines décident-elles d’endosser les costumes de La Servante écarlate pour défiler en faveur du droit à l’avortement ? Que viennent faire des pancartes « Winter is NOT coming », détournant la devise de la famille Stark de Game of Thrones, dans les « Marches pour le climat » inaugurées en 2018 ? Pourquoi le symbole de reconnaissance de la rébellion dans Hunger Games a-t-il été repris par les manifestants thaïlandais lors des émeutes ayant suivi le coup d’État en 2014 ?