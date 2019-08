Avec le premier roman de Marin Fouqué, le 77 est dans la place

Ce titre, d’abord : 77, on ne sait même pas ce que c’est. Deux chiffres qu’on ne sait pas lire, parce qu’on ignore qu’il faut les faire claquer : « 77, c’est le département. Ça se revendique. C’est quelque chose. Plus grand que le 93, même, le 77. On ne dit pas soixante-dix-sept. On dit sept-sept. Comme une salve qui briserait le silence. C'est important, ici, le silence. Il est partout. Au loin, le ronronnement de la nationale, le chant du tracteur, parfois, les pylônes électriques comme des cigales, toujours, et çà et là, des aboiements de chiens. »