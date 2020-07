Un féminisme du genre matérialiste

Reconnaissons-le d’emblée. Depuis une bonne décennie, on ne comprenait pas grand-chose à nombre de débats et revendications féministes, au mouvement queer, à l’intersectionnalité. On s’efforçait de blâmer notre propre étroitesse d’esprit, de se convaincre qu’un mâle hétérosexuel blanc de plus de quarante ans à fort capital culturel ne pouvait rien comprendre puisqu’il n’avait jamais fait l’expérience de la discrimination sociale systématique.